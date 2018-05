MILETO (VIBO VALENTIA) - Nuovo incidente sul lavoro in Calabria. Questo pomeriggio, a Mileto, nel Vibonese, due eprsone sono rimaste ferite mentre lavoravano la terra con un trattore.

La dinamica dell'incidente è ancora da accertare, ma i due hanno riportato ferite gravi, anche se non sono in pericolo di vita. In particolare, uno dei feriti è stato soccorso per un trauma cranico e trasferito in elisoccorso nell'ospedale di catanzaro, l'altro ha riportato la frattura di una gamba ed è stato trasportato a Vibo Valentia.