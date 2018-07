PIZZO - Si è allontanato da casa e quando è arrivato nei pressi del Lago Angitola, ha telefonati ai familiari manifestando l'intenzione di farla finita. I carabinieri lo hanno trovato impiccato alcuni minuti dopo nel corso delle ricerche. Lui era lo storico Messo municipale di Pizzo, C.V.E.M., 68 anni, zio dell'attuale assessore comunale, Pasquale Marino, andato in pensione nel dicembre dello scorso anno. L'uomo, come detto, questa mattina aveva lasciato la propria abitazione a bordo della sua auto senza dire nulla ai congiunti. Arrivato in zona Angitola, pochi metri dopo lo svincolo autostradale, ha parcheggiato il mezzo e chiamato i parenti dicendo di volersi togliere la vita gettandosi nel lago artificiale. Poi più nulla. I familiari hanno dato subito l'allarme chiamando i carabinieri che si sono messi alla ricerca del pensionato, coadiuvati dai vigili del fuoco di Vibo Marina. Sono state anche visionate le telecamere site nella zona del bacino, e alle 10 il macabro ritrovamento. L'uomo si era impiccato ad un albero con un cordino. Per lui non c'era più nulla da fare. Indagini in corso sulle cause del gesto.