BORGIA (CATANZARO) - Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi a Borgia, centro in provincia di Catanzaro. La vittima è Orlando Danieli, 59 anni, morto in un cantiere edile dove si stavano effettuando alcuni lavori per un muro.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma pare che l’uomo stesse lavorando al rifacimento del muro, quando ci sarebbe stato un cedimento ed il muro avrebbe travolto l’operaio che sarebbe rimasto anche infilzato da un pezzo di ferro da carpenteria. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.

Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica della tragedia avvenuta in pieno centro.