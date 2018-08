FALCONARA ALBANESE (COSENZA) - Schianto mortale lungo la Strada statale 18, a Torremezzo di Falconara Albanese, sulla costa tirrenica cosentina, poco distante da un distributore di carburante Esso. A perdere la vita Carmine De Luca, 71 anni, di Fiumefreddo Bruzio. Versa in gravi condizioni, invece, un uomo di 51 anni trasportato d’urgenza, in elisoccorso, presso l’ospedale Annunziata di Cosenza.

Lo scontro, dai primi accertamenti, è stato laterale-frontale. In particolare, il De Luca, a bordo della Fiat Punto, si stava immettendo lungo la SS18 dal distributore di carburante in direzione sud. In quel momento sopraggiungeva una Polo Volkswagen con a bordo il 51 enne di Falconara Albanese che non è riuscito ad evitare lo schianto. De Luca, nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dall’abitacolo del mezzo, è deceduto sul colpo.

Il traffico automobilistico è stato prima bloccato e poi successivamente riaperto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.