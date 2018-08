Maltempo d'estate: bomba d'acqua a Cosenza e nella sua provincia. Coldiretti lamenta i danni all'agricoltura nel Reggino

COSENZA - Un forte temporale, con violente raffiche di vento e grandine, si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi sulla città di Cosenza e sul suo hinterland. Pioggia forte anche sulla zona del Pollino. Le intense precipitazioni hanno provocato diversi danni e disagi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per problemi in cantine, mansarde, garage, tombini saltati, sottopassi e strade allagate. Alcuni tetti sono stati divelti e delle lamiere sono finite sulla strada. In qualche caso alberi sono stati sradicati e hanno invaso le corsie stradali.

Le zone più colpite sono state quelle di Settimo di Rende, Montalto Uffugo e Castrovillari. Ad Acri sono anche stati registrati dei lievi smottamenti del terreno.

I temporali non hanno risparmiato la zona della Presila catanzarese.

COLDIRETTI. «Ancora una volta l’agricoltura conta i danni. Duramente colpita da piogge torrenziali, unite a forte raffiche di vento e soprattutto grossi chicchi di grandine la zona del reggino compresa tra i comuni di Cosoleto, Sinopoli, Sant'Eufemia di Aspromonte e Delianuova».

Lo rende noto Coldiretti Calabria. «Alcune aziende - è detto in un comunicato dell’organizzazione agricola - sono in ginocchio ed in particolare è compromesso irreparabilmente il raccolto nei meleti a dieci giorni dalla raccolta. Per adesso è stata anche riscontrata la cascola delle olive e la Coldiretti sta effettuando un primo monitoraggio. Chiediamo alla Regione di provvedere ad effettuare i sopralluoghi per accertare i danni delle singole aziende e avviare le procedure per il riconoscimento della calamità naturale».