CIVITA (COSENZA) - Dal ponte di Genova, al ponte del Diavolo a Civita nel Cosentino. Una nuova strage ha colpito l’Italia, questa volta in Calabria. Ed il simbolo di questa seconda sciagura, avvenuta nel pomeriggio, sarà ancora una volta un ponte. Il “ponte del Diavolo” di Civita, località turistica fra i monti del Pollino, in Calabria. Sotto questo vecchio ponte, costruito in pietra fra le strette gole rocciose che caratterizzano l’area, passa il Raganello, un torrente bellissimo, che ieri in un minuto è diventato un fiume di morte, a causa dell’improvviso temporale.

GOVERNO E REGIONE SEGUONO ATTIVITA' DI SOCCORSO

Le vittime accertate al momento sono otto, quattro uomini e quattro donne, ancora tutte da indentificare. Ma sono in corso le ricerche di altri dispersi. Le vittime accertate appartenevano ad un gruppo di venti escursionisti, purtroppo, però, pare che fra le gole del Raganello, vi fosse un altro gruppo di persone in gita, di cui, giunta la sera, non si ha nessuna notizia. Il responsabile della Protezione civile calabrese, Carlo Tansi, immediatamente recatosi sul posto, ha confermato le difficoltà di stabilire il numero di dispersi per l'impossibilità, allo stato, di sapere quante persone vi fossero nelle gole, con più accessi non regolamentati.



Sul luogo della tragedia, nel tardo pomeriggio, è arrivato pure il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla. “È terribile ciò che è avvenuto - ha detto il magistrato - un fatto davvero terribile. Ora pensiamo ai soccorsi per salvare i superstiti. Dopo cercheremo di capire come sono andati i fatti”.

Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, Soccorso alpino, carabinieri e Protezione civile regionale, ma nessuno si sbilancia sul numero degli eventuali dispersi. Sono salite a 18 le persone tratte in salvo. Lo ha reso noto la Prefettura di Cosenza. Tra loro una donna che è stata portata in eliambulanza nell’ospedale di Cosenza per problemi di respirazione. Soccorsa anche una bambina di 9 anni trasferita nell’ospedale di Cosenza per ipotermia.

Un secondo bambino è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo l'onda di piena del torrente: "Il piccolo sta bene, ed è stato portato al caldo dai carabinieri. Impaurito e infreddolito, le sue condizioni sono buone. Verso le 20 un militare lo ha avvolto nel maglione dell'Arma dei carabinieri e condotto al sicuro", spiega il colonnello Pietro Sutera, comandante provinciale di Cosenza, senza sbilanciarsi sulle condizioni dei genitori.