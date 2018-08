Va a prendere i nipotini ma viene aggredito dal cognato: finisce in ospedale per le lesioni riportate

CATANZARO - Si è recato a casa del cognato con la pretesa di prelevare i nipotini e di condurli dalla madre che si era allontanata dall’abitazione familiare da alcuni giorni e, quando questi si è rifiutato di consegnare i bambini, lo ha aggredito e lo ha mandato in ospedale. La polizia ha denunciato un 43enne rom di Catanzaro per lesioni aggravate.

A incastrarlo le immagini dell’impianto di video sorveglianza, che hanno permesso al personale del Commissariato di Lamezia Terme di ricostruire l’accaduto. In particolare, l’uomo ha prima dato uno spintone al marito della sorella, facendolo cadere a terra, poi ha aggredito con una sedia il fratello di lui, che era intervenuto in sua difesa. Il cognato per effetto della spinta ha battuto la testa ed è stato costretto a far ricorso alle cure mediche dell’ospedale civile dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 21 giorni.