CATANZARO - Ancora previsioni meteo con "codice arancione" in Calabria. Anche per la giornata di sabato si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, sulla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Anche oggi sono stati molti i disagi del maltempo in varie zone della Calabria. A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 "Tirrena Inferiore", in località Bagnara Calabra (km 506,300), in provincia di Reggio Calabria. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la regolare circolazione. Disagi ed allagamenti anche nel Catanzarese.