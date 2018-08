CROTONE – Circa 200 persone hanno manifestato questo pomeriggio per l’aeroporto di Crotone bloccando per quasi un’ora la statale 106. La manifestazione era motivata dal fatto che da oggi 31 agosto i voli da Crotone per Pisa sono terminati senza che sia stata proposta un’altra tratta.

Dal 27 ottobre anche i voli da Crotone per Bergamo finiranno. La manifestazione, promossa dal Comitato cittadino aeroporto di Crotone, ha visto la presenza del deputato di Forza Italia Marco Siclari, della deputata del MoVimento 5 Stelle Laura Granato, della consigliera regionale Flora Sculco, del vicesindaco di Crotone Benedetto Proto e di gran parte dei sindaci della provincia.

Sotto accusa la gestione dell’aeroporto da parte della Sacal e della Regione che non hanno trovato alternative a Ryanair per gli operativi da e per Crotone.