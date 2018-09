ANTONIMINA (REGGIO CALABRIA) - I carabinieri della stazione di Antonimina (Rc) hanno arrestato un uomo, Mario Martelli, 50enne, agricoltore, del posto, per incendio ed evasione.

I fatti risalgono a sabato. Alle 3,30 circa di notte è giunta una chiamata al 112 in cui si richiedeva l'aiuto dei militari dell'Arma per un incendio all'interno di un fondo agricolo in contrada Falcò di Antonimina.

I carabinieri, giunti sul posto, dopo aver sentito alcuni testimoni che hanno descritto il responsabile del rogo e la macchina con cui si è dileguato, hanno rintracciato poco dopo Martelli nella sua abitazione.

Secondo la ricostruzioni degli inquirenti, il movente del gesto è riconducibile a dissidi privati inerenti a questioni di vicinato e di natura lavorativa. L'incendio, nel frattempo, è stato spento dai vigili del fuoco e da alcuni operai di "Calabria Verde" giunti anche loro immediatamente sul posto.

Dichiarato in stato d'arresto, Martelli è stato sottoposto ai domiciliari. La sera stessa, verso le 23 circa, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Locri, nel transitare in località Santa Caterina di Antonimina, hanno incontrato l'uomo in strada con quattro bovini, senza essere in possesso di alcuna autorizzazione. L'uomo è stato nuovamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.