DAVOLI (CATANZARO) - Attimi di concitazione a Davoli Marina in provincia di Catanzaro dove un’automobile Fiat Panda è andata completamente distrutta in un incendio sulle cui origini sono in corso indagini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. La vettura era parcheggiata in strada in prossimità dell’abitazione del proprietario. Al termine delle operazioni di spegnimento, dalle verifiche effettuate dalle unità dei vigili del fuoco non sono emersi elementi utili a determinare l’origine dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa compresa l'idea di un incendio doloso.