CROTONE - Nei giorni dal 28 al 31 agosto scorsi, personale dell’Ispettorato del lavoro, insieme ai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Crotone e del Comando per la tutela del lavoro-Gruppo di Napoli, in collaborazione con le Compagnie carabinieri di Crotone e Cirò Marina, ha sottoposto a controllo attività imprenditoriali del settore agricolo (raccolta pomodori), turistico, della ristorazione e discoteche, in quattro comuni della provincia, riscontrando irregolarità in tre aziende su cinque ispezionate.

Nel corso dell’attività sono stati trovati tredici lavoratori "in nero", due dei quali extracomunitari privi di permesso di soggiorno. I responsabili legali di due delle società sono stati denunciati in stato di libertà.

Per una delle aziende ispezionate è stato adottato provvedimento di sospensione dell’attività. Impartite anche due prescrizioni penali e contestate sanzioni amministrative, elevate ammende per sanzioni penali, recuperati contributi previdenziali ed assicurativi per un circa 66.000 euro.