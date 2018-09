CATANZARO - È stata interrotta l’erogazione del servizio idrico in tutto il centro storico di Catanzaro, nell’area compresa fra via Indipendenza e viale dei Bizantini, e in via Carlo V e nella zona compresa fra via Luigi Rossi e via Indipendenza, in tutto il quartiere San Leonardo e in via De Riso.

L’interruzione, rende noto il Comune, è causata dall’improvvisa rottura di un tratto di condotta in via Vercillo. A causa della gravità del danno, l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili ha dovuto chiudere il serbatoio Stretto Cappuccini. I lavori di ripristino sono già iniziati e la ripresa dell’erogazione è prevista per il pomeriggio.