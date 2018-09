LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Un nuovo caso di emergenza sanitaria si registra in Calabria. All'ospedale di Lamezia Terme, infatti, alcune persone, secondo i loro racconti all'Ansa, sarebbero state costrette ad attese di oltre sette ore nel Pronto Soccorso.

Tra loro, spiega l'Ansa, c'era anche una ragazza rimasta coinvolta in un tamponamento che accusava dolori e che dalle 14 ha aspettato sino a sera per essere sottoposta ai controlli medici. Insieme a lei, classificata come codice bianco «solo guardandola attraverso un vetro all’accettazione» ha detto una parente, anche una donna anziana in fila da sette ore.

A denunciare all’ANSA la situazione è stata la zia di un bambino di dieci anni andato al pronto soccorso per una sospetta frattura ad un braccio. «Non accusiamo nessuno - ha detto la donna - solo che riteniamo che non possiamo più tacere di fronte a quanto accade. Basta con questa omertà che ci ha portato a subire quotidianamente senza ottenere nulla. Ci rendiamo conto che gli operatori sanitari ce la mettono tutta per dare risposte all’utenza, però non è possibile che nel 2018 si vivano queste situazioni. Non è giusto né per chi si reca in ospedale per ricevere le cure, né per gli operatori sanitari che si trovano a dover affrontare quasi quotidianamente emergenze come questa senza che chi è in grado di farlo trovi soluzioni».