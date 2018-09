LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato, la scorsa notte, nel piazzale dell'azienda "Ecologia Oggi", a Lamezia Terme. L'azienda si occupa di stoccaggio e riciclo di rifiuti.

Le fiamme hanno avvolto numerose ecoballe, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire con più unità, lavorando per alcune ore.

Le fiamme sono divampate nel cortile e gli stabili in cui avviene lo stoccaggio non sono stati interessati. Non si registrano danni a persone, mentre le indagini sulle cause sono in corso e nessuna ipotesi al momento viene esclusa.