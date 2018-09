CATANZARO - Aveva organizzato nella sua abitazione di Catanzaro Lido uno centro per lo spaccio di droga, con il continuo via vai di giovani acquirenti. Un movimento che non è sfuggito ai carabinieri della locale Stazione che hanno fatto irruzione e hanno scoperto il mercato dello stupefacente.

In manette è finito uno studente cosentino di 20 anni. Nella sua abitazione, al termine della perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta una busta in cellophane contenuta in uno zainetto con all'interno circa ottanta grammi di marijuana. I militari hanno anche sequestrato due bilancini di precisione, rinvenuti uno in cucina e l’altro in camera da letto, e 90 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.