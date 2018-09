VIBO VALENTIA - Cede una porzione di strada e marciapiede a Vibo Valentia e un immobile è stato evacuato a scopo precauzionale. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale ad intervenire dopo la segnalazione giunta per via Milite Ignoto angolo via Fra Pappalo.

Le verifiche hanno permesso di accertare che una grossa parte del marciapiede era sprofondato. Il sopralluogo ha evidenziato anche lo scalzamento della fondazione del fabbricato adibito a B&B e studio medico.

Per questo, a scopo precauzionale, l'immobile è stato sgomberato in attesa di approfondite verifiche. Sul posto, per il coordinamento delle operazioni, era presente anche il comandante provinciale Salvatore Tafaro.