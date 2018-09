VIBO VALENTIA - Hanno tentato la fuga in autostrada contando probabilmente sul fatto che non vi fosse la competenza dei carabinieri ma hanno fatto male i loro calcoli. Due giovani sono stati arrestati oggi dai militari del Norm di Serra San Bruno che li hanno notati mentre, a bordo di un'auto, hanno eseguito una manovra repentina ed imboccava l’autostrada in direzione di Salerno.

Prontamente i militari, saliti a bordo dell’autovettura militare, si sono posti all’inseguimento del veicolo e dopo avergli intimato l’alt, sono riusciti a fermarlo in una piazzola di sosta dell’arteria viaria. Poco dopo è sopraggiunta la pattuglia dei carabinieri di Vazzano che ha il supporto ai colleghi per effettuare la perquisizione veicolare durante la quale sono stati rinvenuti 80 grammi di marijuana occultati tra i bagli nel cofano dell’autovettura e circa 750 grammi di hashish, suddivisi in quattro panetti, occultati in più punti all’interno dell’autovettura.

I due soggetti, Salvatore Emmanuele, 24 anni, già indagato per tentato omicidio in concorso con altri, e Rosa Inzillo, originari rispettivamente di Gerocarne e di Soriano Calabro, sono stati dichiarati in arresto e posti in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza per rito direttissimo.