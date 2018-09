TROPEA (VIBO VALENTIA) - Attimi di paura questa mattina a Tropea quando intorno alle 11.30 i militari in abiti civili, nel transitare in largo Villetta hanno notato che da un’auto in movimento, un uomo puntava contro i passanti una pistola, facendo pressione sul grilletto, ma dalla quale non partivano colpi perché evidentemente inceppata. Immediatamente i Carabinieri si sono qualificati intimandogli di gettare a terra l’arma quando, all’improvviso, il malfattore gliela tirava contro nel tentativo di guadagnare del vantaggio per la propria fuga a bordo della Volkswagen Golf su cui viaggiava.

Cosi cominciava la corsa dell’auto con i Carabinieri alle spalle con lampeggianti e sirene spiegate a bordo del loro veicolo di copertura verso via Margherita di Savoia, via Umberto I e via Libertà. Giunti in via Campo Inferiore, notata la persistente presenza dei militari, anziché fermarsi, il malfattore accelerava ulteriormente la marcia della sua autovettura cominciando anche a zigzagare tra le altre auto che viaggiavano nello stesso senso di marcia e rivolgendo ai Carabinieri gestacci fatti con la mano sinistra attraverso il finestrino.

Nel tentativo di far perdere le proprie tracce l'uomo si era inserito all’interno della traversa che porta al parcheggio pubblico dell’Ospedale di Tropea dove, dopo un inseguimento a piedi, è stato definitivamente immobilizzato a terra ed ammanettato. Oltre alla pistola, una Garilondos cal. 7,65 con matricola abrasa, i militari hanno scoperto all’interno dell’abitacolo dell’autovettura anche 0,5 gr. di cocaina.

La persona, Sandro Schiariti classe 1976 di Ricadi, pluripregiudicato con seri problemi di droga, oltre a vedersi ritirata la patente di guida, è stata tratta in arresto per detenzione di arma clandestina, minaccia aggravata, ricettazione, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e segnalato amministrativamente per l’uso di cocaina. A seguito delle formalità espletate presso il Comando Provinciale Carabinieri è stato tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia.