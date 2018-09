CATANZARO - Primo giorno di scuola, in Calabria, anche per la polizia di Stato. Questa mattina, le unità cinofile della Polizia di Stato, accompagnate dalle Volanti della Questura di Catanzaro, si sono presentate all’ingresso del liceo scientifico “E. Fermi” di Catanzaro Lido e dell’Istituto tecnico professionale Ipsia “G. Ferraris” di Catanzaro per prevenire l’uso e lo spaccio di stupefacenti.

All’interno del cortile dell’Ipsia, il cane Bruce ha trovato due involucri con cinque grammi di marijuana. Oltre alle attività di controllo, sono diverse le iniziative in termini di prevenzione. Funzionari di polizia hanno fatto e faranno visita ai dirigenti scolastici per manifestare la disponibilità e per assicurare la presenza della Polizia di Stato al fine di proteggere i giovani da qualsiasi forma di devianza e di criminalità.

Come ogni anno, anche quest’anno sono già tante le scuole che hanno chiesto la presenza dei poliziotti in aula. In quest’anno scolastico, continuando con le attività già svolte, l’obiettivo da raggiungere è far capire che con le regole si vive meglio insieme, imparando a fare scelte giuste si può cambiare il mondo.