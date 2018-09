CROTONE - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 58enne di Crotone, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di arma da taglio. L'uomo, in seguito ad una lite scaturita per futili motivi, ha colpito un 50 enne del luogo con un coltello ad un gamba provocandogli lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

I militari hanno individuato il colpevole, rintracciandolo pochi minuti dopo per le vie cittadine. In seguito ad accurato sopralluogo è stato anche rinvenuto il coltello utilizzato per l'aggressione. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.