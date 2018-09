ROMBIOLO – Lutto nella comunità di fedeli. E’ morto questa mattina, nella frazione Pernocari dove viveva con i genitori, il parroco della parrocchia di San Michele di Rombiolo don Raffaele Arena (56 anni).

L’uomo di chiesa si è spento nel sonno probabilmente per un attacco cardiaco. Niente lasciava presagire la tragedia che si sarebbe, purtroppo, materializzata nelle prime ore di questa mattina.

“Don Raffaele – ha raccontato il sindaco Giuseppe Navarra, visibilmente scosso – stava bene. Mi aveva chiamato per i dettagli sulla processione di San Michele appena ieri sera. Quando ho appreso la notizia non ci volevo credere”. Con tutta probabilità i festeggiamenti in onore di San Michele previsti per domani saranno annullati. Fedeli sgomenti per la perdita di un sacerdote molto amato per il suo equilibrio e per la sua disponibilità.