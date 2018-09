SPILINGA (VIBO VALENTIA) - Scontro tra due ciclisti e un motociclista all'altezza della rotonda di Panaia nei pressi di Spilinga. I ciclisti, marito e moglie, erano di origine tedesca, mentre il motociclista era di Joppolo. Nello scontro tra i mezzi, il cui accertamento della dinamica è affidata agli organi inquirenti, ad avere la peggio è stato uno dei due ciclisti, il marito C.R. classe 1951, che malgrado sia stato soccorso prontamente è deceduto durante il trasporto in elisoccorso.

L'incidente è avvenuto intono alle 14.30. Gravi le condizioni del motociclista, M. C. giovane classe 1991, che è stato trasferito in ospedale a Reggio Calabria in stato di incoscienza. Non verserebbe in gravi condizioni l'altra ciclista, ossia la moglie della vittima.

Sul posto sono intervenuti gli elisoccorsi da Lamezia e Locri.