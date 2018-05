CROTONE - Migliora la dotazione organica al tribunale di Crotone dove sono quattro i magistrati di prima nomina che hanno prestato giuramento davanti al collegio penale del Tribunale di Crotone.

Si tratta di Daniela Lagani, di 38 anni di Jacurso, Elisa Marchetto (37) di Vicenza, Anna Cerreta (34) di Imperia e Alfonso Scibona (36) di Vittoria (Ragusa). Tre di loro (Scibona, Lagani e Marchetto) sono stati destinati alla sezione civile del Tribunale, mentre Anna Cerreta alla sezione penale.

Il giuramento è avvenuto davanti al collegio penale presieduto dal giudice Abigail Mellace ed alla presenza del Procuratore dela Repubblica, Giuseppe Capoccia e del presidente del Tribunale Maria Vittoria Marchianò.

«Questa città - ha detto il Procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia - chiede impegno e non magistrati a tempo. Qui avrete tutte le condizioni per lavorare bene e far vedere la vostra professionalità ed umanità. Oggi accogliamo altri quattro nuovi giudici che si aggiungono ai cinque del novembre scorso. L’auspicio è che ci sia una maggiore stabilità di organico per far funzionare meglio il Tribunale».