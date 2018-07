Operazione Stammer, stangata del Gup al traffico di droga: 37 condanne per più di 412 anni di carcere nel Vibonese

VIBO VALENTIA - Si è conclusa con una sentenza da oltre 412 anni (per la precisione 412 anni e 2 mesi) di condanne in carcere il troncone in abbreviato del processo scaturito dall'operazione Stammer (LEGGI LA NOTIZIA DELL'OPERAZIONE) scattata nel gennaio 2017 coinvolgendo oltre 50 persone accusate a vario titolo di far parte di una organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti con centrale operativa a Mileto.

Il giudice per l'udienza preliminare di distrettuale di Catanzaro, Paolo Mariotti, ha pronunciato la propria sentenza riconoscendo pene da un minimo di 4 anni fino a 20 anni di reclusione in carcere (LEGGI IL DETTAGLIO CON TUTTE LE CONDANNE). In particolare, le pene più alte sono state comminate a Salvatore Pititto che ha ricevuto la condanna a 20 anni di carcere così come Francesco Ventrici, Salvatore Paladino, Domenico Lentini, Giuseppe Iannello, Filippo Fiaré e Rosario Arcuni.

Condannata anche Oksana Verman la donna che con le sue dichiarazioni (LEGGI IL PROFILO) ha messo in crisi l'organizzazione essendosi messa a collaborare poco dopo gli arresti (LEGGI).