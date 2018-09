CATANZARO - Sono stati tutti rinviati a giudizio gli imputati nel processo denominato "Firme false" su presunte irregolarità commesse nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste in occasione delle elezioni comunali tenute a Catanzaro nel 2011. Lo ha deciso il gup di Catanzaro Paola Ciriaco fissando per il 25 febbraio l’inizio del processo davanti al giudice monocratico.

Tra gli imputati figura il consigliere regionale ed ex consigliere comunale Domenico Tallini, di Forza Italia, e l’ex assessore comunale Massimo Lomonaco. A giudizio anche Barbara Veraldi, segretaria del movimento "Per Catanzaro", Onofrio Dominiaci, dipendente comunale dell’ufficio anagrafe, Maurizio Vento, l’ex vicepresidente del consiglio provinciale Michele Leone, Angelica Mauro, Tommaso Caruso, Immacolata Dolce, Giovanni Dolce, Elena Leone, Emanuele Carioti, Giulia Montesano e Filippo Lacanna.

Devono rispondere, a vario titolo di violazione della legge elettorale, falso ideologico e materiale in atto pubblico e favoreggiamento personale. Secondo l’accusa, nel corso delle elezioni amministrative, vi furono delle false attestazioni di autenticità delle firme per la presentazione della lista "Per Catanzaro".