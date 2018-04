REGGIO CALABRIA - Si è svolta alle prime ore di questa mattina un’operazione dell’Arma dei carabinieri, che ha impiegato oltre 100 uomini del Comando provinciale di Reggio Calabria per dare esecuzione ad un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia reggina. Destinatari sono noti imprenditori di Reggio Calabria ritenuti affiliati alle cosche di 'ndrangheta cittadine e accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Gli imprenditori coinvolti nell’operazione, secondo quanto riferiscono i carabinieri, avrebbero contato sull'appoggio delle più pericolose cosche cittadine per accumulare enormi profitti illeciti, riciclati poi in fiorenti attività commerciali.

Nell'ambito dell'operazione la Dda reggina ha fatto luce, riferisce l'Arma, «su un reticolato di cointeressenze criminali coltivate da spregiudicati imprenditori edili e immobiliari».

In particolare, sono 4 le persone destinatarie del provvedimento di fermo emesso dalla Dda. In corso anche il sequestro di numerose aziende, centinaia di appartamenti e decine di terreni edificabili nel capoluogo, per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione dei carabinieri saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa nella sede del Comando provinciale di Reggio Calabria dell’Arma. All’incontro, insieme ai vertici dell’Arma reggina, parteciperà il Procuratore della Repubblica vicario di Reggio, Calogero Gaetano Paci.