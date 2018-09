NICOTERA (VIBO VALENTIA) - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Stefano Piperno, il cui cadavere carbonizzato era stato trovato il 20 giugno scorso in un’auto a Nicotera (LEGGI LA NOTIZIA).

I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia e del Ros, infatti, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, nei confronti di due uomini padre e figlio, Francesco (54 anni) ed Ezio (34) Perfidio, residenti a Nicotera, ritenuti responsabili, in concorso, di omicidio, occultamento e soppressione di cadavere.

SCOPRI TUTTI I CONTENUTI SUL CASO DI STEFANO PIPERNO

Le indagini, avviate subito dopo la scoperta il 20 giugno scorso in un’auto del corpo carbonizzato del 34enne Stefano Piperno, impiegato al centro di accoglienza straordinaria di Nicotera in attività di formazione per extracomunitari, hanno consentito di risalire e identificare i presunti assassini ritenuti responsabili dell’omicidio avvenuto il giorno prima del ritrovamento, il 19 giugno.