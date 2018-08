GIMIGLIANO (CATANZARO) - Ennesimo incidente sul lavoro in Calabria. Questa volta a Gimigliano in provincia di Catanzaro un operaio di 43 anni, Roberto Mancuso, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento di produzione di conserve.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un muletto che, per cause in corso di accertamento, in un tratto in discesa, si è ribaltato travolgendolo. Mancuso, residente a Sorbo San Basile, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Gimigliano e del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) oltre a personale dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.