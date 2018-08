CATANZARO - Un uomo di 33 anni R. A. è stato trovato morto all'interno della sua auto questa mattina poco dopo le sei in traversa degli Angioini, nel quartiere Sala di Catanzaro. A lanciare l'allarme un anziano che dopo aver visto la macchina ieri sera, insospettendosi del fatto che questa mattina fosse ancora ferma nello stesso posto, si è avvicinato, scorgendo l'uomo privo di sensi e ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e hanno avvertito le forze dell'ordine. Giunti per svolgere i rilievi di rito i carabinieri della Compagnia di Catanzaro, e il medico legale.

L'ipotesi più accreditata è quella che l'uomo si sia sentito male dopo aver assunto una qualche sostanza stupefacente. Sul suo corpo, infatti, nessuna ferita, mentre in auto pare sia stata ritrovata una banconota arrotolata. In più l'uomo, residente a Crotone, pare si trovasse da tempo nel capoluogo dove era in cura presso un centro di recupero per tossicodipendenti.