PARGHELIA (VIBO VALENTIA) - Sono gravi le condizioni di un giovane centauro di 23 anni, Domenico Primerano di Vibo Marina, rimasto ferito in violento incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale 522, nei pressi del centro abitato di Parghelia.

Il ferito in sella ad una moto, per cause in corso di accertamento, è andato a scontrarsi con un pullman impattandolo nella parte anteriore sinistra. Ad avere la peggio è stato il 23enne subito soccorso e trasportato all'ospedale di Vibo. I medici hanno constatato la gravissima condizione clinica del centauro che si trova adesso ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Il giovane ha riportato l'amputazione della gamba, un trauma cranico e diverse altre lesioni. Date le gravi condizioni cliniche, prima del trasferimento all'ospedale di Catanzaro i medici del nosocomio di Vibo attendono un miglioramento della situazione.

La circolazione stradale lungo la trafficata arteria che costeggia il mare ha subito rallentamenti per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi e il sequestro dei mezzi coinvolti nello scontro.