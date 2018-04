LAMEZIA TERME (CATANZARO) - «Si apre all’insegna della crescita la stagione estiva 2018 appena iniziata, che ha anche coinciso con la settimana di Pasqua. Circa 20 mila passeggeri sono transitati dall’aeroporto di Lamezia Terme nelle giornate di sabato, domenica e lunedì dell’Angelo. L’aumento è legato oltre ad un consolidamento dei collegamenti già operati anche all’avvio di nuove rotte prevalentemente internazionali, a dimostrazione che la Calabria è sempre più percepita quale meta di vacanza». Lo riferisce un comunicato della Sacal, la aosicetà di gestione dello scalo lametino.

«Con l’arrivo della Summer Season 2018 - si aggiunge - l'aeroporto di Lamezia Terme darà il benvenuto a nuove compagnie aeree e nuovi collegamenti introducendo numerose novità e ampliando il network di successo degli anni passati».

«Abbiamo lavorato per poter confermare il maggior numero di collegamenti», ha dichiarato il presidente di Sacal, Arturo De Felice. «I dati dell’anno appena trascorso, in cui i passeggeri totali sui collegamenti, da e per l’estero, hanno fatto registrare un incremento annuo superiore al 32% - ha aggiunto - rappresentano un’ottima base di partenza per poter offrire connessioni annuali con le principali città europee e aumentare le frequenze sui più importanti hub internazionali. Anche il 2018 è iniziato con il segno positivo, il che ci fa guardare con ottimismo al futuro. Nella prossima stagione estiva saranno infatti 43 i vettori presenti, per un totale di 59 destinazioni servite, tra cui 47 internazionali».