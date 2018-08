No tax area, ecco perché l’idea può funzionare

CATANZARO – È buona (detto senza ironia) l’idea del ministro Salvini di introdurre una sorta di No Tax Area in Calabria sull’esempio del Portogallo che, con un apposito sistema fiscale, incoraggia i pensionati europei a soggiornare per un tempo medio nel Paese di Sant’Antonio. Ma perché questa buona idea non è venuta in mente prima a nessuno? C’è sempre una prima volta. In realtà il 23 novembre 1949 l’allora presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, in visita in Sila paragonò la Calabria alla California, salvo ad aggiungere: “Calabresi, imparate una lingua ed emigrate”.

Tornando alla proposta Salvini questo giornale ieri, per la firma di Massimo Clausi, si è posto delle domande, seminando dei dubbi, ponendo interrogativi, data la complessità dell’argomento e le condizioni precarie, sotto tutti i punti di vista, del territorio calabrese. L’on. Roberto Occhiuto ha poi rilevato le condizioni attuali del sistema sanitario calabrese. Senza contare le implicazioni legislative, istituzionali, sociali, economiche e, persino, antropologiche a cui pensare e applicare in un’ipotesi di sistema che incoraggi flussi significatici di arrivi a fronte dei benefici offerti.Volgendo in positivo l’argomento, che non bisogna assolutamente lasciare cadere, il medesimo tema occorre subito farlo uscire dalla genericità per non condannarlo nel limbo delle cose inutili, degli annunci elettorali. Partiamo dagli esempi storici italiani. Sappiamo che la Riviera ligure è stata, ed ancora lo è, la meta di anziani e pensionati, soprattutto del Nord, che andavano e vanno tutt’ora a svernare su quella costa favoriti dal clima temperato, rispetto al freddo del Nord, e dalle favorevoli condizioni logistiche. Oltre alla Liguria c’erano, e ci sono, altri territori vocati allo scopo. Come la Versilia o la costa romagnola, anche se quest’ultima attrae tedeschi, e ora russi, per i costi bassi dei pacchetti turistici.

La Calabria ha le potenzialità necessarie per sposare questa progettualità specifica dell’accoglienza degli anziani. Le bellezze naturali, le tradizioni, la storia millenaria, i siti archeologici e quant’altro. Insomma, l’habitat giusto.