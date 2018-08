LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Air Italy ha inaugurato oggi il suo volo primo collegamento fra Lamezia Terme e Milano Malpensa, segnando un altro traguardo in linea con la rapida crescita prevista nel 2018. Quest’ultima rotta inaugurata da Air Italy unisce la città calabrese di Lamezia Terme a New York, Miami, L'Avana, Bangkok, Delhi, Mumbai, Mosca, Il Cairo, Dakar, Accra e Lagos grazie a collegamenti in coincidenza con i voli operativi sull’hub di Milano-Malpensa.

Il volo IG973 è decollato da Milano Malpensa alle 12.30 ed è atterrato all'aeroporto calabrese di Sant'Eufemia alle 14.15, dove è stato accolto dal tradizionale Battesimo d’acqua dedicato al primo atterraggio di Air Italy. Il volo IG974 diretto a Milano è partito alle 15.00.

Il nuovo collegamento giornaliero Lamezia Terme-Milano opererà 10 volte alla settimana in estate andando a raddoppiare la frequenza giornaliera da fine ottobre 2018. Su questa rotta i clienti della Compagnia potranno volare sul nuovo aeromobile B737 Max 8, che offre fino a 12 posti in Business Class e 168 in Economy Class. L'inizio di questo servizio completa la nuova rete domestica Air Italy prevista da Milano Malpensa per la stagione estiva 2018 e segue l’avvio a partire da maggio dei voli giornalieri per Roma, Napoli, Palermo, Olbia e, da luglio, per Catania.

Il Chief Operating Officer di Air Italy, Neil Mills, ha dichiarato: "Con l'apertura di questa sesta tratta nazionale a Lamezia Terme, Air Italy è lieta di aver completato la prima fase del nostro piano aziendale sulle rotte nazionali per il 2018. "Collegando l'Italia centrale e meridionale con la nostra nuovissima flotta di aerei B737 Max 8, via Milano, verso Stati Uniti, Asia, Africa, L'Avana e Mosca, stiamo mantenendo la promessa di offrire ai nostri clienti una nuova scelta per i loro viaggi in tutto il mondo e di vivere un'esperienza di volo completamente nuova.

"La nostra mission è quella di offrire un'esperienza eccellente e memorabile ai passeggeri che saranno ospiti a bordo di tutti i nostri voli. I nostri clienti provenienti dalla bellissima Calabria possono ora usufruire dello stesso servizio che stiamo fornendo dagli altri aeroporti nazionali già serviti da Air Italy".

Il presidente di Sacal, Aeroporto di Lamezia Terme, Arturo De Felice ha dichiarato: "Debutta oggi il nuovo collegamento per Milano Malpensa di Air Italy con mia soddisfazione e di tutto il management dell'Aeroporto di Lamezia Terme. Air Italy, con la sua nuova flotta premia gli scali del sud Italia, consentendo nuovi collegamenti con Milano e arricchendo il network con nuove destinazioni intercontinentali, che in un'ottica strategica significa che anche la Calabria sarà più facilmente raggiungibile e con tariffe altamente competitive".

Sui nuovi voli nazionali da Malpensa, Air Italy offre in Business Class un drink di benvenuto, colazione o snack, bevande alcoliche e analcoliche, e in Economy Class uno snack con scelta di caffè, tè, bibite e succhi di frutta, il tutto servito da un equipaggio molto attento alle esigenze dei passeggeri.

Con il rinnovo della flotta diversi voli saranno operati dai nuovi aeromobili B737 MAX 8, che offrono più spazio in tutta la cabina. Il nuovo aeromobile ha cappelliere più ampie, per garantire un agevole posizionamento del bagaglio a mano. Possiede inoltre i poggiatesta regolabili in altezza e in ogni sedile sono disponibili le prese USB con cui è possibile ricaricare i propri dispositivi mobili, che potranno essere utilizzati come piccoli schermi grazie al supporto presente su ogni schienale.