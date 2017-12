Si dimette il sindaco di Mileto: Crupi lascia dopo tre anni e mezzo di legislatura

MILETO (VIBO VALENTIA) - Un ultimo consiglio comunale che si è tramutato nel palcoscenico in cui è andato in scena il crollo totale di quella che fu l’amministrazione Crupi. Dopo aver approvato due punti all’ordine del giorno (due ratifiche di variazione di bilancio) il sindaco Domenico Antonio Crupi ha presentato al presidente del Consiglio, Iolanda Loiacono, e al segretario comunale, Marina Petrolo, le proprie dimissioni. Il tutto non prima, però, di aver letto una relazione in cui il primo cittadino ha ripercorso questi ultimi 3 anni e mezzo. L’esordio è senza dubbio all’insegna della polemica, Crupi, infatti, prima di parlare di quanto fatto ha messo in luce come «è iniziata la guerra, se così si può dire, dell’election day del 4 marzo 2018, forse - chiarisce l’ormai ex primo cittadino - si sono fatti i conti male perché ad oggi non ci sono i 90 giorni richiesti dalla legge».

Per Crupi la caduta dell’amministrazione causerà «un anno e più di commissariamento oltre alla mancata approvazione di uno strumento urbanistico così importante per la città e l’economia». Crupi, prima di lasciare, ha rivendicato come «io non mi faccio imbrigliare dagli interessi di bottega o dalle quote rosa o gialle. Nella politica, parlo di 40 anni, sono stato sempre cristallino, forse facendo alcuni errori in buona fede, ma non di altro».

Riguardo la fine della maggioranza che l’ha sostenuto per 3 anni e mezzo ha poi aggiunto che «circola in questi giorni che ce ne dobbiamo andare che sta per venire la Commissione d’Accesso ma a me non risulta, io mi sono sempre interfacciato, con la caserma, con la prefettura e con la procura e non esiste nulla di tutto ciò per quanto riguarda il Consiglio e la Giunta».

Prima di chiudere poi Crupi ha messo in evidenza il lavoro svolto finora partendo dalla pulizia del paese ma mettendo anche in luce le difficoltà derivanti dalla carenza di risorse umane nell’ente senza dimenticare la grave situazione economica in cui versa il comune: «Sotto lo zerbino il commissario ci aveva lasciato la sorpresa» facendo riferimento a debiti per morosità ereditati, a suo dire, dalla gestione commissariale. Crupi evidenzia il completamento dei lavori ereditati (Auditorium Fondazione, Parco archeologico e pavimentazione via Umberto) aggiungendo quelli finanziati (ancora Auditorium Fondazione, Scuola Morabito). A questo si sommano i progetti presentati nei Piar (Palazzetto dello Sport, Campo Sportivo, Cimitero e strada Barvasano), oltre che l’attività svolta in relazione agli Usi civici e al Pisl.

In chiusura Crupi, evidenziando che «nonostante la scarsità delle risorse economiche, abbiamo fatto più di quanto dovuto» e aggiungendo che «forse ma anche senza forse non abbiamo saputo vendere il prodotto», ha voluto ringraziare l’architetto Nico Deodato, il presidente Mario Oliverio, l’ingegnere Iritano, «il mio amico - chiude il sindaco - Mimmo Pallaria e Fortunato Varone», oltre che rivolgere «un grazie a tutti voi consiglieri per essermi stati vicino e per la sopportazione che avete avuto nei miei confronti» e «un abbraccio e un grazie alla dott.sa Petrolo».

Le dimissioni del sindaco prevedono un periodo di “congelamento” di 20 giorni durante il quale la legge riconosce al sindaco la possibilità di fare un passo indietro, ma questa opportunità non ci sarà per Crupi.

Ciò in quanto durante lo stesso consiglio e poco dopo la sua conclusione altri tre consiglieri hanno depositato le loro dimissioni decretando la fine immediata dell’assemblea civica. Si tratta di Francesco Schimmenti e Giuseppe Cupi, che le hanno annunciate durante il consesso, e di Saverio Dimasi che le aveva annunciate negli scorsi giorni. Dal Comune già nella serata di ieri è partita la pec con la notizia alla Prefettura che nei prossimi giorni provvederà a nominare un commissario che traghetterà l’ente fino alla prima sessione elettorale amministrativa utile durante la quale svolgere le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.