La Cosenza che verrà nel museo virtuale (VIDEO): a gennaio la demolizione dell'ex Jolly e l'inaugurazione del ponte di Calatrava

COSENZA - Conferenza stampa di fine anno per Mario Occhiuto. Il sindaco di Cosenza ha convocato i giornalisti nel salone del nuovo museo virtuale, realizzato sotto la centralissima piazza Bilotti presentandolo così, in anteprima, alla stampa (GUARDA IL VIDEO). L'inaugurazione del museo, che occupa uno spazio di circa mille metri quadri ed è pensato come una sorta di porta di ingresso al museo all'aperto e alla città, è prevista per il mese di febbraio. Ma quella dell'apertura del museo è solo una delle tante scadenze a breve termine che ha annunciato il sindaco e che riguarderanno la città e la fruizione che di essa avranno i cittadini.

La Regione ha autorizzato la concessione al Comune del palazzo che ospitava il Jolly Hotel, ha detto Occhiuto, lo scorso 27 dicembre. Da gennaio dovrebbero partire i lavori per la demolizione e per la successiva realizzazione del museo di Alarico, che occuperà un piano e mezzo circa. Il 26 gennaio è invece la data fissata per l'inaugurazione del ponte di Calatrava, tra febbraio e marzo il taglio del nastro del vicino planetario. L'architetto spagnolo Santiago Calatrava, nel periodo dell'inaugurazione del ponte, dovrebbe tenere anche una lectio magistralis nei locali del museo virtuale.

Prevista inoltre una circolare Amaco bianca per collegare ospedali e cliniche e la realizzazione di una ciclopolitana per la quale il Credito sportivo ha accordato un finanziamento.

Per quanto riguarda invece la metropolitana leggera, i lavori dovrebbero partire subito dopo la fiera di San Giuseppe, e quindi tra marzo e aprile.