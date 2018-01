MILETO (VIBO VALENTIA) – Dopo il crollo dell’amministrazione che sorreggeva il sindaco Domenico Antonio Crupi, capitolata sotto una serie interminabile di dimissioni di tutti i consiglieri comunali tranne 3, il Comune di Mileto apre il nuovo capitolo della sua storia caratterizzato dall’insediamento del Commissario prefettizio che, con i poteri della Giunta e del Consiglio Comunale, guiderà l’ente locale fino alla prossima tornata elettorale amministrativa utile al rinnovo della massima assemblea cittadina.

Il prescelto, o meglio la prescelta dal prefetto di Vibo Valentia Nicolò Longo è Silvana Merenda che si è insediata presso gli ufficio comunali nel corso della mattinata del 2 gennaio dopo che lo scorso 28 dicembre la segreteria dell’ente, retta da Marina Petrolo, aveva comunicato in prefettura le dimissioni del sindaco, ma soprattutto di altri tre consiglieri (Francesco Schimmenti, Giuseppe Cuoi e Saverio Dimasi) che di fatto hanno decretato la caduta immediata, e non dopo 20 giorni come sarebbe stato in caso di sole dimissioni del sindaco, del civico consesso per mancanza di surroghe.

Il nuovo commissario non sarà da solo alla guida della città normanna in quanto il prefetto ha voluto affiancare a Silvana Merenda anche un subcommissario individuato in Salvatore La Face che si insedierà nel corso dei prossimi giorni.

Non è la prima volta che nel recente passato la consiliatura si interrompe precocemente, anzi, le ultime tre amministrazione elette non hanno concluso il loro mandato terminando in modo repentino l’attività.

Nel 2008 a cadere per dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali dopo solo due anni di amministrazione fu l’allora sindaco Rocco Condoleo, era il pieno dell’estate e al suo posto venne inviato dalla prefettura di Vibo Valentia il commissario Maria Rosa Luzza che poteva contare sulla collaborazione del subcommissario Sergio Raimondi. L’amministrazione successiva fu quella di Vincenzo Varone che, eletta nel 2009, venne meno in seguito allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose avvenuto il 6 aprile 2012. Oggi è la maggioranza uscita vincitrice dalle ultime elezioni del 2014 a segnare il passo e cedere il governo, nuovamente, ad un commissario portando, ancora una volta, alla sospensione del sistema democratico elettivo in favore di un commissariamento che, anche nel migliore dei casi, resta una gestione emergenziale e non democraticamente scelta dalla comunità.

Il neo commissario del comune di Mileto è dirigente dell’area II raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali della prefettura, laureata in giurisprudenza è nell’amministrazione pubblica dal 1990, prima di Vibo Valentia ha svolto la sua attività professionale nelle prefetture di Reggio Calabria e Messina. Nel vibonese ha già avuto un’esperienza alla guida di un comune quando tra il 2012 e il 2014 ha fatto parte della commissione insediata alla guida del Comune di Mongiana sciolto per mafia.