COSENZA – I riconteggi alla fine premiano Fausto Orsomarso. E così il candidato di Fratelli d'Italia alla Camera andrà a Roma, lasciando libero in Consiglio regionale il posto a Giacomo Mancini, candidato nel collegio di Cosenza (Pd) ma anche primo dei non eletti nel centrodestra alle Regionali del 2014 (lista Forza Italia). Il caso, paradossale in una regione in cui comunque non sono mancati transfughi e cambi di casacca in vista del voto del 4 marzo, aveva attirato l'attenzione dei media nazionali. Ai cronisti che chiedevano a Mancini jr come si sarebbe comportato nel caso si fosse verificata l'ipotesi appena divenuta realtà, lui rispondeva che sarebbe rimasto saldamente nel centrosinistra. Se ciò fosse confermato, la maggioranza a Palazzo Campanella avrebbe un tassello in più.

I riconteggi effettuati dalla Corte d'Appello di Catanzaro hanno, dunque, deciso l'assegnazione a Fratelli d'Italia del seggio camerale nel collegio Calabria 2, che comprende le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, in cui era candidata come capolista Wanda Ferro, seguita, appunto, da Orsomarso. La duplice elezione di Ferro nel collegio uninominale di Vibo Valentia e nella quota proporzionale, consente l'ingresso in Parlamento di Orsomarso.

Una lunga militanza nella destra cosentina, Orsomarso (47 anni il prossimo 18 agosto), dopo aver occupato i vertici del Fronte della Gioventù e in Azione Giovani è stato consigliere comunale a Cosenza in Alleanza Nazionale ma poi aveva deciso di abbandonare la politica per trasferirsi a Roma. Nel 2010 la "chiamata" dell'amico Giuseppe Scopelliti, poi eletto governatore della Calabria. Da allora il politico cosentino non ha più lasciato Palazzo Campanella (nel 2014 ha racimolato 8.035 preferenze nella circoscrizione Nord per Forza Italia), fino alla "promozione" romana sancita in queste ore.