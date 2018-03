CATANZARO – L’agenda della maggioranza politica che sostiene il governo regionale si è rimessa in moto. Ieri, al ristorante Agorà di Rende, il presidente Mario Oliverio ha incontrato i capigruppo. Ovvero: Sebi Romeo (Pd), Giuseppe Giudiceandrea (Democratici Progressisti), Orlandino Greco (Oliverio Presidente), Giovanni Nucera (La Sinistra) e Flora Sculco (La Rete).

Il governatore avrebbe fatto delle proposte, prima tra tutte quelle di creare una cabina di regia da attingere dai gruppi regionali che lo sostengono. Al rimpasto non dovrebbero accedere politici che hanno preso parte alla campagna elettorale, quindi nessun risarcimento. Però i nuovi assessori potrebbero avere profili politici, a patto che non si candidino alle prossime regionali cui Oliverio ha intenzione di riproporsi. Si può immaginare un esecutivo politico con alcune permanenze tecniche. Sulla base di questo schema Oliverio chiederà un mandato pieno alla maggioranza per completare l’ultimo miglio della presente legislatura, per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Comunque è stata diffusa una nota che recita: «Dopo una proficua e positiva discussione, inerente i problemi che quotidianamente vivono i calabresi, al fine di valorizzare e rilanciare il lavoro di bonifica, riorganizzazione e programmazione di questi anni, si è deciso di convocare una riunione della maggioranza che sostiene il governo Oliverio per mercoledì 21 alle ore 12, nella quale approfondire l’analisi della situazione politico amministrativa e definire la nuova fase».

Questa nota fa il paio con quella dell’altro ieri dove gli stessi firmatari (tranne Sculco) sono intervenuti sull’operazione “Calabresi nel mondo” per dire che «è sempre più evidente come in Calabria fosse vigente un intricato sistema di fondazioni, comitati, aziende ed enti, tutti finanziati con fondi pubblici. Milioni di euro, utilizzati per fini diversi dall'interesse dei cittadini, finivano per arricchire comitati di affari in salsa politico-affaristico ed a volte anche mafiosa».

E per concludere: «Un sistema che Mario Oliverio ha, con coraggio e fermezza, smantellato mettendo in liquidazione, commissariando e sciogliendo vari carrozzoni come Calabria Etica, Terina, Calabresi nel Mondo, Afor/Calabria Verde, Fincalabra, solo per citarne alcuni. Questa è la sostanza del cambiamento reale che il governatore Oliverio consegna ai calabresi, anticipando l’azione della magistratura, verso il cui operato ribadiamo sostegno e gratitudine. Mario Oliverio ha cancellato questo sistema, intaccando poteri e santuari mai scalfiti in precedenza e per questo, diverse lobbies, hanno reagito in ogni modo ed in ogni settore della società calabrese».

Questo risveglio giunge nel momento più basso della stima e dell’autostima di questa maggioranza che è ancora non si è ripresa dal risultato elettorale. Ma che si può consolare visto che nel centrodestra non stanno meglio avendo perso il consigliere Orsomarso (se sono veri i nuovi conteggi elettorali della magistratura). New entry per Giuseppe Pedà (al posto di Francesco Cannizzaro), Claudio Parente (al posto di Wanda Ferro) e Giacomo Mancini (al posto di Fausto Orsomarso).

Fra l’altro le frizioni di queste ore tra Forza Italia e Fratelli d’Italia potrebbero mettere in discussione gli equilibri dell’intero assetto consiliare regionale, anche perché c’è ancora da nominare il nuovo presidente della V Commissione consiliare (Riforme) che era presieduta da Baldo Esposito (Nuovo centro destra).

Il Pd, per voce di Peppino Vallone, ha spostato l’assemblea regionale che si doveva tenere domani a lunedì 26 marzo (LEGGI).