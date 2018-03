CATANZARO - Sono state completate le assegnazione dei seggi per il proporzionale dopo le elezioni politiche dello scorso 4 marzo. E la sorpresa arriva dal Movimento 5 Stelle che ha conquistato un seggio in più per la Camera. Si tratta di Riccardo Tucci, vibonese, che ha potuto godere dei cosiddetti "seggi sopravvenienti".

Un risultato storico per il movimento rappresentato da Luigi Di Maio che, in Calabria, conquista ben diciotto parlamentari e lascia fuori dagli scranni di Camera e Senato soltanto tre candidati tra proporzionale (Luigia Leone e Giuseppe Antonio Germanò) e uninominale (Bruno Azzerboni). Per il resto il movimento fa il pieno, recuperando anche Dalila Nesci, uscita sconfitta dal collegio uninominale, ma ripescata grazie alla candidatura anche nel proporzionale.