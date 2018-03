CATANZARO - La vicenda legata al seggio assegnato a Maria Tripodi prima e poi a Fausto Orsomarso (LEGGI LA NOTIZIA) si è definitivamente conclusa con la proclamazione da parte dell’ufficio circoscrizionale elettorale presso la Corte d’Appello di Catanzaro di Maria Tripodi candidata nella lista di Forza Italia nel collegio Calabria 2. Nel frattempo, la Cassazione, ufficio elettorale centrale, ha provveduto a «rettificare la cifra elettorale nazionale delle sole liste coinvolte dall’errata comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale Calabria», anche se «non è mutato il totale nazionale dei voti»

L’ufficialità dell’elezione di Maria Tripodi è stata comunicata dalla presidente dell’ufficio circoscrizionale elettorale della Corte d’Appello di Catanzaro.

L’elezione di Tripodi è giunta oggi al termine del riconteggio dei voti che avevano inizialmente attribuito il seggio a Fausto Orsomarso, candidato nello stesso collegio plurinominale nella lista di Fdi e che figurava nell’elenco della Corte di Cassazione.

Il seggio, in prima battuta, era stato assegnato a Maria Tripodi, ma un riconteggio aveva portato ad una nuova assegnazione in favore di Orsomarso.

Una decisione che ha provocato una dura presa di posizione di Forza Italia, calabrese e nazionale, che aveva annunciato anche l'intenzione di ricorrere alla procura della Repubblica lamentando la mancata assegnazione di circa 3.500 voti.

L’elezione della Tripodi porta cambiamenti anche per altri deputati a livello nazionale in base alla legge elettorale.

«Si è trattato di un mero errore di trascrizione», ha commentato la coordinatrice regionale di Forza Italia in Calabria Jole Santelli, che ha aggiunto che «È stata sbagliata la trascrizione dei dati riportati sui verbali nei fogli excel. In un caso, nel verbale erano riportati 250 voti per Fi e zero per FdI ma nella trascrizione è venuto fuori che noi eravamo a zero e Fdi a 250. In definitiva sono stati caricati a Fratelli d’Italia i nostri voti. La Corte d’appello di Catanzaro, dunque, non ha proceduto ad un riconteggio ma ad una nuova verifica dei verbali».