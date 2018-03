CATANZARO - Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha convocato una riunione urgente della Giunta per una prima valutazione sulla grave situazione determinatasi in alcuni Comuni a seguito delle eccezionali mareggiate che in queste ore hanno interessato la costa tirrenica (LEGGI LA NOTIZIA E GUARDA VIDEO E FOTO).

Per seguire da vicino l'emergenza sul territorio, è stata anche costituita una unità di crisi per seguire costantemente l'evolversi della situazione e per mettere in contatto i Comuni interessati con una commissione, guidata dall’assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno e composta dai dirigenti dei Dipartimenti regionali, dal commissario di Calabria verde Aloisio Mariggiò e dal dirigente della Protezione civile Carlo Tansi, che si è già recata sulle aree maggiormente colpite per una ricognizione dei danni e per assumere le iniziative necessarie anche con il coinvolgimento dell’Anas e di Rfi.

L’Esecutivo ha inoltre deciso la richiesta al Governo dello stato di calamità naturale per i danni causati dal maltempo su tutto il Tirreno.

Intanto, prosegue anche oggi l'ondata di maltempo che sta imperversando da mercoledì sulla Calabria. Dopo le forti mareggiate, molte zone della regione sono sferzate da un vento fortissimo. In diverse zone sono segnalati anche acquazzoni, ma al momento non si segnalano particolari conseguenze. Il vento forte ha causato oggi la caduta di alberi e insegne pubblicitarie, senza problemi per l'incolumità delle persone. Le temperature sono particolarmente basse, sotto la media stagionale.