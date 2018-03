COSENZA - L'assessore al Bilancio del Comune di Cosenza, Luciano Vigna, ha rassegnato oggi le dimissioni dall'incarico. Vigna è stato condannato in appello, nei giorni scorsi, per bancarotta fraudolenta nel processo Tesi, che riguarda la gestione di una società pubblica. Condannato anche un altro assessore comunale, Michelangelo Spataro, con delega alla pianificazione urbana ed edilizia privata. Per i due assessori l'opposizione di centrosinistra aveva invocato l'applicazione della legge Severino.

"Non sono un politico di professione - ha affermato Vigna all'Agi - sono un tecnico prestato alla politica", quindi ha aggiunto: "Ho anticipato la fine del mio mandato, che doveva arrivare tra luglio e agosto per non essere oggetto di strumentalizzazione politica".

Vigna ha confermato il suo pieno sostegno alle politiche intraprese dal sindaco Occhiuto. "Oggi in Consiglio comunale abbiamo approvato un altro strumento che mette in sicurezza ancora di più i nostri conti - ha detto ancora Vigna - perché prevediamo 7 milioni di euro per coprire i debiti di bilancio, quasi tutti provenienti dal passato, e abbiamo anche ridotto la spesa, senza toccare la spesa per il welfare. Abbiamo anche ridotto la tassazione comunale - ha concluso Vigna - e dato contributi alle giovani coppie che vanno a vivere nel centro storico".