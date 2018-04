LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Il presidente dell’assemblea regionale del Pd Calabria, Peppino Vallone, ha convocato la seconda sessione di discussione per sabato 7 aprile.

L’assemblea si aprirà alle 10 nella sede del Centro agroalimentare dell’area industriale di Lamezia Terme per concludersi con la votazione prevista per le 18.30. Molti, dunque, i temi all'ordine del giorno: dal congresso regionale già annunciato agli equilibri interni per il rimpasto di Giunta regionale, anche in questo caso annunciato in precedenza dal governatore Mario Oliverio che ha già incontrato la maggioranza che lo sostiene (LEGGI).

«Visto l’elevato numero di richieste di intervento e per dar modo a tutti di esplicitare il proprio pensiero sul futuro del partito e sulla prossima convocazione del congresso regionale del Pd Calabria - è scritto in una nota - il presidente Vallone ha inteso dedicare un’intera giornata alla discussione. L'assemblea, infatti, si aprirà alle 10, nella sede del Centro agroalimentare dell’area industriale di Lamezia Terme, per concludersi con la votazione prevista per le 18.30».