LAMEZIA TERME (CATANZARO) - La sconfitta del 4 marzo alle elezioni politiche ha aperto uno scontro senza esclusione di colpi nel Partito democratico anche in Calabria.

Lo dimostrano i toni dell'assemblea regionale del Pd, convocata al Centro agroalimentare di Lamezia Terme dopo l'aggiornamento della precedente riunione del 26 marzo. All'ordine del giorno della discussione del "parlamentino" democrat la prosecuzione dell'analisi del voto delle Politiche, che anche in Calabria hanno segnato la sconfitta del Pd, e la fissazione della data del prossimo congresso regionale, in considerazione del fatto che il mandato del segretario uscente, il senatore Ernesto Magorno, è scaduto lo scorso 23 febbraio.

All'interno del partito si registrano due posizioni differenti sul tema del congresso, come emerso anche nella prima assemblea del 26 marzo: un'area, rappresentata dalla componente renziana guidata dallo stesso Magorno e dalla componente che fa riferimento al governatore, Mario Oliverio, punta alla celebrazione del congresso nei tempi più rapidi possibili, un'altra area, invece, ritiene più opportuno attendere qualche mese.

Le parole più dure arrivano dal consigliere regionale Carlo Guccione, ma il presidente Oliverio ha replicato a muso duro: "Dobbiamo riconquistare un'etica della militanza e recuperare il senso dell'appartenenza, perché c'é una deriva verso l'annientamento e la cancellazione dell'appartenenza".

"Se si è in un campo - ha proseguito - bisogna avere l'orgoglio di appartenere a quel campo. Non è possibile che ad alimentare la confusione ci possa essere una componente che sta andando oltre i limiti e supplisce persino all'opposizione delle altre forze in Consiglio regionale: questo non va bene. Poiché io, sostenuto dal Pd, che è il mio partito e rimane il mio partito, mi sono presentato agli elettori dopo le primarie e ho ottenuto la maggioranza, dico che - ha rilevato Oliverio - nella maggioranza ci sta chi mi critica anche in modo aspro ma mantiene e assume una dimensione etica e rispetta le regole: ma una maggioranza che è una 'Vandea' indistinta nella quale ogni giorno qualcuno si può alzare e può buttare m... non va bene. Credo che anche il Pd abbia un problema di questa natura, perché fa più male la m... inventata da chi dovrebbe essere sostenitore e amico che non l'attacco più grave dell'avversario".

Oliverio ha poi aggiunto: "Alla bussola dell'appartenenza nessuno può abdicare, altrimenti c'è un rompete le righe che significa assenza di prospettive. Io sto in campo perché i calabresi mi hanno dato questa responsabilità e questa responsabilità la eserciterò fino in fondo, in autonomia e in libertà e naturalmente - ha concluso il presidente della Regione - nel rispetto delle funzioni dei soggetti politici, a partire dal mio partito, che è il Pd ".

Guccione "sfratta" Oliverio

Molto forti le parole del consigliere regionale del Pd, Carlo Guccione: "La disfatta elettorale mette in discussione il progetto stesso del Pd. Il voto ha poi spazzato via un'intera classe dirigente del Mezzogiorno, nonostante la congiuntura favorevole che vedeva tutte le Regioni del Sud a guida Pd e un governo nazionale a guida Pd. In Calabria, in particolare, il voto - ha sostenuto ancora il consigliere regionale - è stato un avviso di sfratto per la Giunta Oliverio e per il centrosinistra, e se nel governo della Regione continuiamo con questo tran tran di ordinaria amministrazione e nel segno della continuità con il passato non risponderemo alla richiesta di cambiamento espressa dai calabresi. E anche nella sanità - ha rilevato Guccione - abbiamo registrato una grave sconfitta: il presidente della Regione minaccia di incatenarsi sotto Palazzo Chigi e poi non lo fa dà l'idea solo di un attacco strumentale e di potere ma ci delegittima agli occhi dei cittadini, che ancora fanno liste di attesa infinite".

Guccione ha spostato i tempi del congresso: "Prima dobbiamo avere il tempo necessario per attuare una fase costituente con una serie di passaggi, a partire da una conferenza programmatica: dobbiamo preparare la coalizione che dovrà presentarsi alle prossime elezioni regionali, e possiamo pensare che la prossima volta sia sufficiente che il presidente della Regione si autocandidi? Io penso che questo ci allontani ancora di piu' dai calabresi. E' necessario a mio avviso - ha spiegato il consigliere regionale democratico - verificare se ci sono ancora le condizioni per le quali undici anni fa il Pd è nato".

Adamo difende Oliverio

Nicola Adamo, già vicepresidente della Regione ed esponente di spicco del Pd calabrese, ha invece gettato acqua sul fuoco e difeso Oliverio: "L'ultima sconfitta elettorale è più grave perché crea un senso di profonda insicurezza: altre sconfitte davano indicazioni su come rilanciare l'azione, ma questo oggi non c'é, o ancora non c'é".

Adamo ha poi elogiato "il presidente Oliverio, che - ha proseguito - ha destrutturato la vecchia Regione, e sta dimostrando cultura di riforma, e questo deve fare una giunta di sinistra. Onore a Scopelliti che si trova in carcere: gli va dato atto di aver rispettato la legge, se ne è assunto la responsabilità, ma alla Regione le macerie ancora devono essere spalate. Il tema che abbiamo davanti è come ci giochiamo la sfida in Calabria: un ciclo di governo ha bisogno di anni, e ai calabresi dobbiamo dire che candidiamo un ciclo di governo, quello di Oliverio, che - ha spiegato il dirigente del Pd - ha avviato un cambiamento che non ha pari nella storia del regionalismo calabrese e che non ha alternative. Non è un'alternativa Occhiuto, perché chissà cosa ne pensa Abramo, non è un'alternativa Forza Italia, che non è messo meglio di noi: la partita è tra noi e i 5 Stelle, e noi siamo uno schieramento che ha una carta da mettere in campo".