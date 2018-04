CATANZARO - Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede della Cittadella, a Catanzaro, la riunione di insediamento della nuova Giunta regionale presieduta da Mario Oliverio (LEGGI LA NOMINA DELLA NUOVA GIUNTA).

«Il nuovo esecutivo - si aggiunge - composto da Francesco Russo assessore alla logistica, al sistema portuale e al sistema Gioia Tauro, nominato anche vicepresidente con l’aggiunta delle deleghe allo sviluppo economico e alle attività produttive; Antonella Rizzo, assessore alla tutela dell’ambiente; Franco Rossi, assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica; Roberto Musmanno, assessore alle infrastrutture, si completa con la nomina di Mariateresa Fragomeni, assessore al bilancio, programmazione economica e finanziaria e politiche del personale; Angela Robbe delegata al lavoro, formazione e politiche sociali, e Maria Francesca Corigliano, assessore ai beni culturali e all’istruzione».

LEGGI IL PROFILO DEI TRE NUOVI ASSESSORI

Il presidente Oliverio ha presentato all’esecutivo i nuovi assessori parlando di «persone di alta professionalità espresse, ognuna nel proprio campo, in modo reale e concreto nell’impegno per il territorio. Ora insieme dobbiamo avviare una nuova fase per realizzare quella rivoluzione della normalità per la quale sono impegnato dal primo giorno del mio insediamento. I prossimi mesi dovranno essere decisivi per portare a termine progetti e programmi già avviati. Auguro a tutti buon lavoro».