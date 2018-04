REGGIO CALABRIA - La seduta del Consiglio Regionale è partita con oltre due ore di ritardo rispetto alla convocazione, in programma c'era la trattazione di 5 punti all’ordine del giorno. Dalla proposta di legge, d’iniziativa del consigliere Orlandino Greco, su «Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità», per poi passare all’esame abbinato di due proposte di legge su «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza», alla proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri Giuseppe Aieta e Domenico Battaglia che introduce "Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo», l'ordine del giorno prevedeva inoltre la trattazione della proposta di legge, di iniziativa del consigliere Franco Sergio, su: "Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.)» e della proposta di provvedimento amministrativo, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: «Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 e al bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale».

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con l’autorizzazione al coordinamento formale la «Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità». Sulla proposta ha annunciato il voto contrario del gruppo Ncd il consigliere Sinibaldo Esposito, che ha motivato la decisione con «la mancanza di ratio di una legge che non contiene nessuna normativa per abbattere le spese di rappresentanza ed i rimborsi. Non ci convince - ha aggiunto Esposito - la ricostituzione di una Consulta alla quale è riconosciuta la facoltà di reperire esperti tra il personale regionale di fascia D, e la stessa distribuzione dei finanziamenti. Non si tratta di essere poco sensibili rispetto al tema. Il problema é che si istituisce un nuovo carrozzone e non si va al contenimento della spesa».

Sul punto ha risposto il Presidente della Giunta, Mario Oliverio. «C'è innanzitutto la volontà - ha detto il Governatore - di rilanciare un rapporto tra la Regione Calabria e le nostre comunità nel mondo. La norma ha un’impostazione innovativa. In passato sono state sprecate risorse immense, con la Fondazione che abbiamo deciso di mettere in liquidazione. Il finanziamento di 300 mila euro rappresenta solo l’essenziale rispetto ai milioni di euro macinati negli anni scorsi. Forse avremmo dovuto discutere sul merito, di come i calabresi nel mondo possono contribuire alla crescita della Calabria». Fausto Orsomarso (Misto), intervenuto per dichiarazione di voto, ha ricordato di avere votato a favore della legge già in Commissione bilancio.

«Per l’ennesima volta - ha detto rivolto al Presidente Oliverio - non si può parlare di cose positive elencando cose negative. E non voglio difendere niente e nessuno. Bene questa proposta di legge, ma poco convincente nella sua impostazione». Domenico Tallini, nel motivare il voto «a favore ma condizionato» di Forza Italia, ha ammesso di avere condiviso molta parte dell’intervento del Presidente Oliverio. «Sono d’accordo sul fatto - ha detto Tallini - che fino ad oggi le politiche per i calabresi del mondo sono state spese male, ma questo ha riguardato tutte le amministrazioni, anche una parte di questa amministrazione. Capisco che non è tempo di giocare con questi strumenti. Sarebbe opportuno - ha aggiunto Tallini - che, come avviene con le elezioni nazionali, i calabresi nel mondo potessero esprimere un loro rappresentante nel Consiglio regionale». Tallini che ha proposto al Presidente Oliverio di inserire in Giunta «un calabrese che simboleggi l’affermazione dei calabresi del mondo». Alessandro Nicolò ha detto di condividere la legge, sottolineato il lavoro del collega Fausto Orsomarso e l'atteggiamento costruttivo dell’opposizione che ha consentito il completamento dell’iter legislativo.

Nicolò ha anche ufficializzato la sua adesione al Gruppo Misto nella componente di Fratelli d’Italia.

A seguire sono state approvate, con alcuni emendamenti, le proposte di legge combinate riguardanti il fenomeno della 'ndrangheta e la promozione della legalità mentre al momento di iniziare la discussione della proposta di legge sull'invecchiamento attivo è giunta una richiesta di rinvio e aggiornamento della seduta che posta ai voti è stata approvata portando il presidente Nicola Irto a dichiarare chiusa la seduta.