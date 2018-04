COSENZA - Un clima quasi da vacanza serpeggiava nell'ultimo Consiglio regionale, in una maggioranza che sembra aver perso addirittura nerbo dopo le nomine di giunta. La prova è la vicenda relativa all’approvazione del progetto di legge sull’invecchiamento attivo.

Il relatore, Giuseppe Aieta del Pd, era pronto a illustrare i contenuti della legge che è stata elaborata in stretta collaborazione con i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Una legge che potrebbe avere un buon impatto sociale se consideriamo la composizione demografica della Calabria, una terra ormai in cui l’età media della popolazione è sempre più alta. Un fenomeno che certamente riguarda tutto il mondo Occidentale, ma che nella Calabria dove i giovani scappano in cerca di opportunità, il fenomeno è ancora più incisivo.

Per questo Aieta aveva pensato a questa legge, in considerazione anche del fatto che l’età media per fortuna si sta allungando quindi ci sono moltissime persone che pur essendo andate in pensione hanno ancora tante energie e tanta esperienza da dare.

Da qui l’idea dell’invecchiamento attivo cioè di creare un apposito fondo da cui i Comuni possono attingere per sviluppare progetti che riguardano le persone che sono in pensione. Si va dalla sicurezza nelle scuole, alla custodia dei musei o dei parchi e giardini, per finire ad una serie di attività anche di carattere culturale.

Il fondo è stato finanziato anche in maniera cospiscua, nella legge si parla di circa 600.000 euro l’anno, che possono essere presi dai fondi europei per il sociale, un filone sul quale i progetti a dire il vero latitano.

Aieta, dicevamo, era pronto ad illustrare ai colleghi questa proposta, quando il presidente Irto ha dato la parola al capogruppo del Pd, Sebi Romeo, che in un imbarazzo evidente pur sottolineando più volte la bontà dell’iniziativa, ha chiesto il rinvio della seduta.

Era accaduto che nel frattempo il presidente Oliverio avesse abbandonato l’aula una volta approvata la legge sulla ‘ndrangheta e con lui moltissimi consiglieri di maggioranza. E’ stata un‘aula semivuota ad accogliere lo sfogo amaro di Aieta che si è detto molto dispiaciuto di quella che ha definito una «svogliatezza» del consiglio regionale e soprattutto che questa svogliatezza venga proprio dalla maggioranza e dal suo partito che è il Pd.

Irto, incalzato da Romeo, ha specificato che il rinvio in realtà era stato chiesto da tutti i capigruppo. Evidentemente gli anziani calabresi possono aspettare il prossimo consiglio regionale a differenza degli altri provvedimenti approvati nella stessa seduta.