TORINO - Scoppia il caso Mimmo Lucà nel Pd torinese. Dopo la requisitoria del procuratore generale del PIemonte Francesco Saluzzo sul processo Minotauro bis sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Piemonte e che è scattata nel 2011 (LEGGI), durante la quale il magistrato ha parlato di "un'ala deviata del Pd" per parlare dei rapporti fra un paio di esponenti torinesi del partito e un boss della 'ndrangheta, Salvatore De Masi detto Giorgio (LEGGI LA NOTIZIA) arriva la decisione dell'esponente politico del Pd che annuncia: «Lascio il Pd con effetto immediato, una telefonata non può essere scambiata per complicità e non può diventare la leva con cui far precipitare la mia reputazione nella palude della cattiva politica».

Lucà, ha precisato che «si è parlato di collusione, contiguità, scambio di favori con la 'ndrangheta, calabresità e altro ancora. Un frullatore alimentato dalle tastiere social del fomentare il discredito della politica, accrescere il risentimento popolare e diffondere quel pessimo luogo comune che tanto in politica sono tutti uguali, ovvero disonesti».

L'ex parlamentare ha poi aggiunto che «chi conosce la mia storia, la mia condotta di uomo pubblico e la mia attività parlamentare, i valori a cui ho sempre ispirato il mio impegno politico e il servizio alle istituzioni sa bene che sono una persone onesta e perbene, che posso aver commesso una leggerezza o una imprudenza con quella maledetta telefonata, ma la collusione con la criminalità organizzata è quanto più lontano da me e da tutto il percorso della mia vita».