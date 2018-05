SAN LUCA (REGGIO CALABRIA) - E con quelle di quest'anno sono tre consecutive le tornate elettorali in cui a San Luca la popolazione decide di non presentare alcuna lista per eleggere i consigliri comunali. Dopo che lo scorso anno la popolazione aveva deciso di continuare ad affidarsi al Commissario straordinario (LEGGI LA NOTIZIA) l'attesa degli osservatori era legata alla decisioni da prendere in vista del prossimo 10 giugno. L'esito finale è che saltano nuovamente a San Luca le elezioni comunali.

Alla scadenza delle 12 di oggi nessuna lista è stata presentata. Il comune, sciolto nel maggio 2013 (LEGGI LA NOTIZIA) per condizionamenti della criminalità organizzata, continuerà dunque ad essere commissariato. Dopo lo scioglimento, il calvario del piccolo comune preaspromontano è cominciato nel 2015, quando una lista, una sola, fu presentata, ma non raggiunse il quorum necessario ai fini della validità dell'elezione.

Da allora le elezioni sono slittate di anno in anno sempre per lo stesso motivo: mancata presentazione delle liste. Con quella di quest’anno, dunque, come detto è la terza volta in tre anni che non si riesce a indicare un candidato sindaco sostenuto da una lista di consiglieri.

San Luca era diventato nei decenni passati tristemente noto come il «paese dei sequestri» e, più recentemente, per la faida tra le cosche Pelle-Vottari e Nirta-Strangio culminata con la strage di Duisburg del 15 agosto 2007 con 6 morti.